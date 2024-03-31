|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
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Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
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Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
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Demre
Açılan Sandık Oranı %0
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Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
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Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
|Halil Öztürk
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Finike
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Geyikçi
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Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmetali Yılmaz
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Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
|Nurettin Sönmez
|0
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İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
|Serkan Gedik
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Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
|Erol Demirhan
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
|Necati Topaloğlu
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
|Mesut Kocagöz
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Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
|Cem Kotan
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Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
|Hasan Can Caran
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Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Köleoğlu
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Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
|Niyazi Nefi Kara
|0
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Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
|Ümit Uysal
|0
|%0
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Serik
Açılan Sandık Oranı %0
|Kadir Kumbul
|0
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