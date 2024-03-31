CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
Halil Öztürk 0 %0 Detay
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
Mustafa Geyikçi 0 %0 Detay
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmetali Yılmaz 0 %0 Detay
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
Nurettin Sönmez 0 %0 Detay
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
Serkan Gedik 0 %0 Detay
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
Erol Demirhan 0 %0 Detay
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
Necati Topaloğlu 0 %0 Detay
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
Mesut Kocagöz 0 %0 Detay
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
Cem Kotan 0 %0 Detay
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
Hasan Can Caran 0 %0 Detay
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
Mustafa Köleoğlu 0 %0 Detay
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
Niyazi Nefi Kara 0 %0 Detay
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
Ümit Uysal 0 %0 Detay
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
Kadir Kumbul 0 %0 Detay