DOLAR FİYATI

Dolar Hakkında

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Dolar Kuru 8 Ağustos 2022 Bugün Nasıl Hareket Etti?

Dolar kuru güne 17,91 TL seviyesinden giriş yaparken anlık yüzde 0,33 oranında yükselişle 17,97 liradan işlem görüyor. Dolar kuru fiyatı bugün en yüksek 17,99 TL, en düşük ise 17,87 TL seviyesini gördü.