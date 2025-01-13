ATA ALTIN HAKKINDA

Halk arasında cumhuriyet ATA lira olarak bilinen ATA altın takı grubunun en küçük modelidir. Piyasadaki iniş ve çıkışlara göre ATA altın fiyatı sürekli güncellenir. Ziynet eşyası olarak kullanıldığı zaman cumhuriyet ATA lira kullanışlı bir yatırım aracıdır. ATA lira için beş farklı çeşit olduğu bilinirken her birinin özelliği birbirinden farklıdır. Ülkemizde de 2024 yılında oldukça popüler bir yatırım aracı olan ATA altın alım satımı oldukça yaygındır. Özellikle yatırım ya da hediye amaçlı en çok talep gören çeşitlerden birisidir.

Hem yatırım aracı hem de hediye amacıyla alınan ATA lira arka yüzünde basım yıl yerine kaçıncı kez basıldığı yazmaktadır. Piyasalarda genellikle kulpsuz olarak satılan ATA lira altın borsasına göre değişkenlik gösterir. Tam ATA lira ucuz fiyattan satın almak için canlı ATA altın alış satış fiyatları takip edebilirsiniz.

ATA altın 2023 yılında özellikle düğünlerde sıklıkla hediye amaçlı da kullanılır. Düğün, nişan, sünnet gibi törenlerde tercih edilen oldukça göz doldurucu olan ATA altın genellikle kulpsuzdur. İp veya kurdele takarak kullanabileceğiniz tam, çeyrek, beşli ve yarım ATA lira fiyatı birbirinden farklıdır.

Geleneksek yatırım amacı olan ve en eski geçmişe sahip olan ATA altın, dayanıklı olup şekillendirilebildiği için yüzyıllar boyunca mücevher olarak kullanılmıştır.

ATA ALTIN KAÇ GRAM?

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi de 'ATA altın, ATA lira kaç gram' sorusudur. Daha çok ATA lira olarak bilinen ve arka yüzünde kaç kez basıldığı yazan ATA altın 22 ayar ve 7.2 gram ağırlığındadır. Kapalıçarşı'da, kuyumcularda genellikle kulpsuz olarak alış satışı yapılmaktadır.