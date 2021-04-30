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Haberler FotoHaber En Güzel Cuma Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Ayetli, Resimli Cuma Mesajları, Sözleri Ve Hayırlı Cumalar Mesajı

En Güzel Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Ayetli, Resimli , Sözleri Ve Mesajı

Müslüman âlemi için haftanın en kıymetli günüdür. gününün gelmesi hem huzur verir hem de mutluluk. Camilerin dolup taştığı ve ellerin semaya yükseldiği en önemli dini günler arasında yer almaktadır. Bu önemli günün anlamı ve önemi ise sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ile anlatılır. ve sözleri seçerek yakınlarımıza göndermek de günümüzde gelenek haline gelmiştir. dileklerinizi sevdiklerinize iletebileceğiniz seçenekleri için doğru yerdesiniz. Kısa, uzun, ayetli, dualı, bu başlık altında derledik. 2021 seçeneklerine ulaşmak için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli Cuma mesajı seçenekleri! Hayırlı Cumalar…

Giriş Tarihi: 30.04.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 09:25
En Güzel Cuma Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Ayetli, Resimli Cuma Mesajları, Sözleri Ve Hayırlı Cumalar Mesajı

günlerinin coşkusu her hafta farklı yaşanırken, sosyal medyada da rüzgârı esiyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu önemli günün anlamı paylaşılan ve sözleri ile belirtiliyor. dileklerini sevdiklerine iletmek isteyenler ise en güzel Cuma mesajı seçeneklerini araştırıyor. Hayırlı cumalar dilediğinizi iletebileceğiniz kısa, uzun, dualı, ayetli, 2021 seçeneklerine bu başlık altından göz atabileceksiniz. 2021 için tek yapmanız gereken sayfayı aşağıya doğru sürüklemek olacak.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Cuma mesajları göndermek için yepyeni seçenekler her hafta bu başlık altında yer alacak. Sürekli olarak güncellenen haberimiz içerisinde kısa, uzun, ayetli, resimli Cuma mesajlar seçeneklerine ulaşabileceksiniz.

En Güzel Cuma Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Ayetli, Resimli Cuma Mesajları, Sözleri Ve Hayırlı Cumalar Mesajı

KISA, UZUN, AYETLİ, RESİMLİ CUMA MESAJI

Resimli ve resimsiz kısa, uzun, dualı, ayetli mesajları göndermek için ayrıntıları incelemeye başlayabilirsiniz. dileklerinizi aşağıdan bir mesaj seçerek tüm yakın çevrenize iletebilirsiniz.

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

Cuma günleri en çok paylaşılan resimli görseller arasında ''Hayırlı Cumalar'' olanları dikkat çekiyor. İşte, en güzel seçenekleri;

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En Güzel Cuma Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Ayetli, Resimli Cuma Mesajları, Sözleri Ve Hayırlı Cumalar Mesajı

1. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

2. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Olsun...

3. Biriniz namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

4. Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

5. Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

En Güzel Cuma Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Ayetli, Resimli Cuma Mesajları, Sözleri Ve Hayırlı Cumalar Mesajı

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, .

Bu mübarek hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

En Güzel Cuma Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Ayetli, Resimli Cuma Mesajları, Sözleri Ve Hayırlı Cumalar Mesajı

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

En Güzel Cuma Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Ayetli, Resimli Cuma Mesajları, Sözleri Ve Hayırlı Cumalar Mesajı

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. .

En Güzel Cuma Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Ayetli, Resimli Cuma Mesajları, Sözleri Ve Hayırlı Cumalar Mesajı

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. dilerim.

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