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HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi
Giriş Tarihi: 28.09.2026 21:04
HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grupta Fransa'nın ardından İtalya ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk puanını arayan Bizim Çocuklar, rakibi ile Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda mücadele edecek. Sahanın ve ekran başındakilerin kilitlendiği bu zorlu mücadele öncesi sporseverler "Türkiye İtalya maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; Türkiye - İtalya milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...