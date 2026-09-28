HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi

Ay-yıldızlı ekibimizin gruptaki ikinci sınavı şifresiz olarak ekranlara gelecek. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'ın düdük çalacağı maçta kazanan taraf gruptaki ilk puanını almış olacak. Bu heyecana ortak olmak için Türkiye-İtalya maçı canlı yayın ekranı başında yerler alındı.