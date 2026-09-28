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Giriş Tarihi: 28.09.2026 21:04

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grupta Fransa'nın ardından İtalya ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk puanını arayan Bizim Çocuklar, rakibi ile Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda mücadele edecek. Sahanın ve ekran başındakilerin kilitlendiği bu zorlu mücadele öncesi sporseverler "Türkiye İtalya maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; Türkiye - İtalya milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

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HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi

Ay-yıldızlı ekibimizin gruptaki ikinci sınavı şifresiz olarak ekranlara gelecek. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'ın düdük çalacağı maçta kazanan taraf gruptaki ilk puanını almış olacak. Bu heyecana ortak olmak için Türkiye-İtalya maçı canlı yayın ekranı başında yerler alındı.

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde A Milli Futbol Takımımız, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda İtalya'yı konuk ediyor. Avrupa futbolunun iki önemli ekolünü karşı karşıya getiren bu kritik maç 28 Eylül Pazartesi (bugün) saat 21.45'te başlayacak.

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HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATV CANLI İZLE

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HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi

SAHADA BEKLENEN MUHTEMEL 11

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Mandragora, Tonali, Kean, Raspadori, Pio Esposito.

Montella'dan İtalya maçında değişim kararı

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Fransa karşısındaki ilk maçında sahadan 1-0 skorla mağlup ayrılan A Milli Futbol Takımımız için kalan maçlar şöyle:

28 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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