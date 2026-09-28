A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, ikinci sınavında İtalya'yı Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda konuk ediyor. A Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele eden Ay-Yıldızlılar, Kocaeli'de oynanan ilk müsabakada Fransa'ya karşı çok sayıda fırsatı kaçırmış ve Mbappe'nin golü ile 1-0 mağlup olmuştu. İlk maçında Belçika'ya yenilen İtalya ile tarihimizde 17. kez karşı karşıya geleceğiz. Geride kalan 16 maçta 5 beraberlik ve 11 yenilgi alan Türkiye, rakibini hiç yenemedi.