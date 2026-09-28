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A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'in ikinci haftasında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bursa'da oynanacak maçta Vincenzo Montella'nın ilk 11'de değişime gitmesi bekleniyor. Peki Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve ATV şifresiz mi? İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 27.09.2026 22:57
Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 07:02