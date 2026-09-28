Trend Galeri Trend Spor A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'in ikinci haftasında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bursa'da oynanacak maçta Vincenzo Montella'nın ilk 11'de değişime gitmesi bekleniyor. Peki Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve ATV şifresiz mi? İşte tüm detaylar…

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Giriş Tarihi: 27.09.2026 22:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 07:02
A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?
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Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, ikinci sınavında İtalya'yı Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda konuk ediyor. A Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele eden Ay-Yıldızlılar, Kocaeli'de oynanan ilk müsabakada Fransa'ya karşı çok sayıda fırsatı kaçırmış ve Mbappe'nin golü ile 1-0 mağlup olmuştu. İlk maçında Belçika'ya yenilen İtalya ile tarihimizde 17. kez karşı karşıya geleceğiz. Geride kalan 16 maçta 5 beraberlik ve 11 yenilgi alan Türkiye, rakibini hiç yenemedi.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

ATV'DEN YAYINLANACAK

ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek olan 21.45'teki maç öncesinde gün boyu A Spor'da özel röportajlar ve yorumlar da takip edilebilecek.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

Karşılaşmayı, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

MONTELLA İLE 21 GALİBİYET

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, kendi ülkesine karşı sınava çıkacak. 52 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Ay-Yıldızlılarımız 37 maçta 21 kez kazanırken 11 defa yenildi, 5 beraberlik gördü.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran Türkiye, kalesinde 47 gole engel olamadı.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

MANCINI AVRUPA ŞAMPİYONU YAPTI

Kariyerinde sayısız kupa olan Roberto Mancini, İtalya'nın başına ikinci kez geçti. 2013-14'te G.Saray'ı çalıştıran ve 1 Türkiye Kupası kazanan 61 yaşındaki teknik adam, 2018- 2023 yılları arasında da İtalya'nın başındaydı. 2020'de kazanılan şampiyonluk, Mancini'nin tarihi EURO zaferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

SAHNE ARDA GÜLER'İN

Fransa karşısında puanı kaçıran A Milli Futbol Takımı'nda en çok dikkat çeken isim tartışmasız Arda Güler oldu. Real Madrid'li yıldız, 88 kez topla buluştuğu karşılaşmada yüzde 82'lik isabet oranı yakaladı. 9'da 3 orta ve 3'te 1 şut isabeti bulan genç yetenek, 3 şut pası verdi.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

Arda Güler girdiği ikili mücadelelerden 10 kez başarılı olarak ayrıldı. 6 defa Fransız oyuncuların faulüne maruz kalırken toplamda 9 kez sahipsiz top kazanarak da baskılı oyununun ödülünü aldı. 3 pas arası yapıp savunma katkısını üst seviyeye çeken oyuncumuz, 2 defa da çalım attı.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN MUHTEMEL 11'İ

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

İTALYA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın Türkiye maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Mandragora, Tonali, Kean, Raspadori, Pio Esposito.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak. 2012'den bu yana FIFA kokartı takan 41 yaşındaki Michael Oliver, Türkiye'nin 4 karşılaşmasında düdük çaldı. Bu maçlarda Kosova, Hollanda ve Kazakistan'ı deviren Millilerimiz, İspanya'ya boyun eğdi. Yüzde 75'lik galibiyet oranı yakaladı.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

43 BİN KİŞİLİK DEV KORO

Karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda boş yer kalmadı. 43 bin 361 kişi kapasiteli stat için satışa çıkan tüm biletler satılırken maç öncesinde de tribünde özel şovların yapılacağı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan değişim kararı! Uluslar Ligi’nde Türkiye – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz mi?

SON İDMAN BURSA'DA YAPILDI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, dün Riva'da yapılacak son çalışmanın yerini değiştirdi. Bursa'daki maç öncesinde stattaki zemine oyuncularının alışmasını isteyen İtalyan çalıştırıcı, idmanı Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'na aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #ULUSLAR LİGİ #ATV