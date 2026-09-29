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Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:33

Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2026-2027 Diyanet Takvimi

2027 Ramazan ayı öncesinde üç ayların başlangıç tarihi de belli oldu. Recep ayıyla başlayan bu manevi dönem, Regaip, Miraç ve Berat kandilleriyle devam ediyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, Diyanet'in 2026-2027 dini günler takviminde yer alan önemli tarihler...

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Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2026-2027 Diyanet Takvimi

Recep ayıyla başlayıp on bir ayın sultanı Ramazan'a uzanan üç aylar için geri sayım başladı. Müslüman aleminde ayrı bir yere sahip olan bu manevi dönemde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri de idrak edilecek. Diyanet'in 2026-2027 dini günler takviminde önemli tarihler yer aldı.

Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2026-2027 Diyanet Takvimi

2026-2027 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının 2026-2027 dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayıyla başlıyor. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Regaip Kandili de aynı gece idrak edilecek.

Recep ayını, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak Şaban ayı takip ediyor. Bu manevi dönemin son ayı olan Ramazan ise şubat ayında karşılanacak.

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Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2026-2027 Diyanet Takvimi

2027 İLK ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULACAK?

On bir ayın sultanı Ramazan, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor. Müslüman alemi, 7 Şubat Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece ilk kez sahura kalkacak. Bir ay boyunca devam eden oruç ibadetinin ardından 9 Mart Salı günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek.

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Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2026-2027 Diyanet Takvimi

2026-2027 ÜÇ AYLAR VE KANDİL TARİHLERİ

Diyanet'in yayımladığı takvimde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının yanı sıra bu döneme denk gelen kandil gecelerinin tarihleri de yer aldı. İşte, 2026-2027 üç aylar takvimi:

  • 10 Aralık 2026 Perşembe: Üç ayların başlangıcı
  • 10 Aralık 2026 Perşembe: Regaip Kandili
  • 4 Ocak 2027 Pazartesi: Miraç Kandili
  • 9 Ocak 2027 Cumartesi: Şaban ayının başlangıcı
  • 22 Ocak 2027 Cuma: Berat Kandili
  • 8 Şubat 2027 Pazartesi: Ramazan ayının başlangıcı
  • 5 Mart 2027 Cuma: Kadir Gecesi
  • 8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan Bayramı Arefesi
  • 9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı'nın ilk günü
Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2026-2027 Diyanet Takvimi

2027 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte bayram sevinci yaşanacak. Diyanet takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı, 9 Mart Salı günü başlayıp 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram arefesi ise 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

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