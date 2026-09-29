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Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2026-2027 Diyanet Takvimi
Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:33
Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2026-2027 Diyanet Takvimi
2027 Ramazan ayı öncesinde üç ayların başlangıç tarihi de belli oldu. Recep ayıyla başlayan bu manevi dönem, Regaip, Miraç ve Berat kandilleriyle devam ediyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, Diyanet'in 2026-2027 dini günler takviminde yer alan önemli tarihler...