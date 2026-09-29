Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2026-2027 Diyanet Takvimi

2026-2027 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının 2026-2027 dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayıyla başlıyor. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Regaip Kandili de aynı gece idrak edilecek.

Recep ayını, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak Şaban ayı takip ediyor. Bu manevi dönemin son ayı olan Ramazan ise şubat ayında karşılanacak.