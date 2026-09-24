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Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:40

ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? ALES 3 için geri sayım başladı!

Yüksek lisans ve doktora planı yapan adayların katılacağı yılın son ALES oturumu için geri sayım sürüyor. Başvuru süreci öncesinde gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Peki, ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖSYM güncel sınav takvimi…

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ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? ALES 3 için geri sayım başladı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın bu yılki üçüncü oturumu için takvim belli oldu. Başvuruların alınacağı günlerin yanı sıra geç başvuru ve sonuç tarihi de ÖSYM tarafından yayımlandı.

ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? ALES 3 için geri sayım başladı!

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES 3 için başvurular 7 Ekim -15 Ekim arasında alınacak. Belirlenen günler içinde başvuru işlemini tamamlayamayanlar için 21 Ekim'de geç başvuru imkanı sunulacak. Ücret ve ödeme bilgileri işe başvuru kılavuzuyla birlikte belli olacak.

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ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? ALES 3 için geri sayım başladı!

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yılın üçüncü oturumu için başvuru yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS'e giriş yaptıktan sonra ilgili ALES 3 ekranının seçilmesi gerekiyor.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? ALES 3 için geri sayım başladı!

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Sınavın uygulanacağı merkez, bina ve salon bilgileri ise daha sonra yayımlanacak giriş belgesiyle belli olacak. Belgenin erişime açılmasının ardından katılımcılar nerede sınava gireceklerini AİS üzerinden sorgulayabilecekler.

ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? ALES 3 için geri sayım başladı!

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