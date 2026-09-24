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ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? ALES 3 için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:40
ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? ALES 3 için geri sayım başladı!
Yüksek lisans ve doktora planı yapan adayların katılacağı yılın son ALES oturumu için geri sayım sürüyor. Başvuru süreci öncesinde gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Peki, ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖSYM güncel sınav takvimi…