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Haberler Yaşam Yatsı Namazı Nasıl Kılınır - Yatsı Namazı Kılınışı İle Farzı ve Sünneti Kaç Rekat?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 14:39

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır - Yatsı Namazı Kılınışı İle Farzı ve Sünneti Kaç Rekat?

Müslümanlar için en önemli ibadetlerden birisi namazdır. Farz olarak buyrulan beş vakit namaz arasında yer alan yatsı namazı, günün en uzun namazıdır. 4 sünnet, 4 farz ve 2 son sünnetten oluşur. Hemen ardından ise vitir namazı kılınır. Bu vakit namazını en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler ''yatsı namazı nasıl kılınır'' ve ''yatsı namazı kaç rekat'' sorularına sıkça yanıt aramaktadır. Peki, yatsı namazı nasıl kılınır ve kılınışı kaç rekat? İşte farz, sünnet ve son sünnet kılınışının anlatımı…

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır - Yatsı Namazı Kılınışı İle Farzı ve Sünneti Kaç Rekat?

Namaz, Müslümanlar için en önemli ibadetlerden birisidir. 5 vakit namaz tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Yatsı namazı da bu namazlardandır. 4 sünnet, 4 farz ve 2 son sünnetten oluşan yatsı namazı kılınışı en sık araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekat sorusuna cevap arayarak vakit namazını dosdoğru şekilde yerine getirmek isteyenler doğru yerdeler. Yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte adım adım anlatımı…

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır - Yatsı Namazı Kılınışı İle Farzı ve Sünneti Kaç Rekat?

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Yatsı Namazının Sünnetinin 1. Rekatı

Niyet Edilir: Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının sünnetini kılmaya.

Tekbir Getirilir: İki el avucunuz açık bir şekilde kaldırılarak başparmaklarınız ise kulağınıza değdirildikten sonra ''Allah'u Ekber'' denir.

Sübhaneke duası okunur: Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük)*ve lâ ilâhe ğayrük.

Euzü Besmele çekilir:"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur: Elhamdulillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en'amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" denir. (3 defa)

Rükü'dan kalkılır: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. (1 defa)

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. (3 defa)

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. (3 defa)

"Allah'u Ekber" diyerek ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

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Yatsı Namazı Nasıl Kılınır - Yatsı Namazı Kılınışı İle Farzı ve Sünneti Kaç Rekat?

Yatsı Namazının Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur:

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen HamideRabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.
Ettehıyyatü okunur.
Salli ve Barik duaları okunur.
Ardından "Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır - Yatsı Namazı Kılınışı İle Farzı ve Sünneti Kaç Rekat?

Yatsı Namazının Sünnetinin 3. Rekatı

Sübhaneke okunur.

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazı Sünnetinin 4. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:

Zamm-ı sure okunur.


"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
hemen farza kalkılır.

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır - Yatsı Namazı Kılınışı İle Farzı ve Sünneti Kaç Rekat?

Yatsı Namazının 4 Rekat Farzının Kılınışı

Yatsı Namazının Farz 1. Rekatı

Kamet getirilir.
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazının Farzının 2. Rekatı

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

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