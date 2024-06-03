Yatsı Namazı Nasıl Kılınır - Yatsı Namazı Kılınışı İle Farzı ve Sünneti Kaç Rekat?

Yatsı Namazının Sünnetinin 3. Rekatı



Sübhaneke okunur.



Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur

Zamm-ı sure okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.



Yatsı Namazı Sünnetinin 4. Rekatı



Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:

Zamm-ı sure okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

hemen farza kalkılır.