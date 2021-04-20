Esmaül Hüsna Oku - Allah’ın 99 İsmi Ve Anlamları - Allah’ın İsimleri Dinle Ve Sıfatları, Fazileti

Esmaül Hüsna, Allah'ın isimleri için kullanılan bir tabirdir. Allah'a (C.C) nispet edilen isimleri ifade etmek için bu tabir kullanılmaktadır. Allah'ın isimleri ve anlamları en çok araştırılan konulardan da birisidir. Hadis kaynaklarında Allah'ın 99 ismi okumanın faziletleri ile ilgili pekçok bilgi yer alır. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Allah'ın isimleri, anlamları ve sıfatları için doğru yerdesiniz. Allah'ın isimleri dinle ve oku seçeneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Esmaül Hüsna Allah'ın 99 ismi, anlamları, sıfatları ve okumanın fazileti aşağıda yer alıyor. Peki, Allah'ın 99 ismi nedir?

ALLAH'IN 99 İSMİ NEDİR?

Esmaül Hüsna, Allah'ın 99 ismi için ifade edilen tabirdir. İsmin çoğulu olan esma ile ''güzel, en güzel'' anlamına gelen Hüsna kelimelerinden oluşmuştur. Sadece Kur'an-ı Kerim'de geçen ilahi isimler 100'den fazla olsa da Esmaül Hüsna tabiri daha çok aşağıda yer alan 99 ismi kapsamaktadır.