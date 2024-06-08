NAZAR DUASI OKUNUŞU, Bebeklere Çocuklara Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili, Kuvvetli Nazar Duası (Ayeti) Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Nazar Duası Okunuşu

Göz değmelerinden ve kıskanç insanların bakışlarından kendimizi ya da sevdiklerimizi sakınmak için sık sık nazar duası okuruz. Nazar duasını yanı sıra nazar için okunacak ayetler de bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin okuduğu nazardan korunma duası ile nazar ayetleri şöyle;

Peygamberimizin Torunlarına Okuduğu Nazar Duası

Peygamber Efendimiz'in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i nazardan korumak için şu duayı okuduğu bilinmektedir;

"Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım." (Buhârî, Ehâdîsu'l-enbiyâ, 10 [3371]).

Okunuşu

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Anlamı

"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."