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Haberler Yaşam NAZAR DUASI OKUNUŞU, Bebeklere Çocuklara Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili, Kuvvetli Nazar Duası (Ayeti) Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 09:58

NAZAR DUASI OKUNUŞU, Bebeklere Çocuklara Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili, Kuvvetli Nazar Duası (Ayeti) Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Nazar, bir şeye özenme, imrenme veya kıskançlıkla bakan bir kişinin bakışlarıyla zarar vermesidir. Sözlükte de ''bakmak, görmek, düşünmek'' anlamlarını taşır. Zarar verici bir etkiye sahip olan nazardan korunmak için en etkili ve kuvvetli nazar duası konusunda özellikle bebekler, çocuklar için sıkça araştırmalar yapılmaktadır. Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed (s.a.v) torunlarına okuduğu nazar duası da bu noktada önem taşır. Eve, aileye, bebeklere, kendine okunacak nazar duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı burada yer alıyor. İşte, nazardan korunma duası ve nazar ayetleri…

NAZAR DUASI OKUNUŞU, Bebeklere Çocuklara Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili, Kuvvetli Nazar Duası Ayeti Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Nazar, beğenilen bir şeye kıskançlıkla bakmak ve ona zarar verecek şekilde etkilemektir. Nazar etmek ve göz değdirmek sözleriyle de sarf edilir. Nazardan korunma duası ve ayeti de bu noktada sıkça araştırılır. Hadis kaynaklarında Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed (s.a.v) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin okuduğu nazar duası yer almaktadır. En etkili, kuvvetli eve, aileye, bebeklere, kendine okunacak nazar duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve faziletleri bu başlık altında yer alıyor.

NAZAR DUASI OKUNUŞU, Bebeklere Çocuklara Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili, Kuvvetli Nazar Duası Ayeti Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Nazar Duası Okunuşu

Göz değmelerinden ve kıskanç insanların bakışlarından kendimizi ya da sevdiklerimizi sakınmak için sık sık nazar duası okuruz. Nazar duasını yanı sıra nazar için okunacak ayetler de bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin okuduğu nazardan korunma duası ile nazar ayetleri şöyle;

Peygamberimizin Torunlarına Okuduğu Nazar Duası

Peygamber Efendimiz'in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i nazardan korumak için şu duayı okuduğu bilinmektedir;

"Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım." (Buhârî, Ehâdîsu'l-enbiyâ, 10 [3371]).

Okunuşu

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Anlamı

"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

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NAZAR DUASI OKUNUŞU, Bebeklere Çocuklara Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili, Kuvvetli Nazar Duası Ayeti Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Nazara Karşı Okunacak Diğer Dualar

Nazar Duası 1

Nazardan Korunma Duası

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Türkçe Okunuşu

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Anlamı

Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

NAZAR DUASI OKUNUŞU, Bebeklere Çocuklara Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili, Kuvvetli Nazar Duası Ayeti Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Çocuklar Ve Bebekler İçin Nazar Duası

Özellikle yeni doğan bebekler ve küçük çocuklar nazara daha açıktır. Bu sebeple onları korumak için sık sık nazardan koruyan sureleri ve ayetleri okumak, nazar duası ile Allah'ın esirgeyiciliğine sığınmak faydalı olacaktır. Hastalanan, huysuzlanan, sürekli ağlayan bebeklere de nazar değdiği düşüncesiyle bu duaların okunması gerekir.

Nazar Duası 2

Felak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

NAZAR DUASI OKUNUŞU, Bebeklere Çocuklara Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili, Kuvvetli Nazar Duası Ayeti Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Nazar Duası 3

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

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