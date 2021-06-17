Öğle Namazı Nasıl Kılınır? - Öğle Namazı Kaç Rekât? - Öğle Namazının Kılınışı

Namaz, dinin direği olarak adlandırılır ve en mühim ibadetlerden birisidir. İslam'ın ikinci şartı olan beş vakit namaz kılmak farz olarak buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de de namaz kılmanın ne kadar önemli olduğuna defalarca vurgu yapılmıştır. Öğle namazı nasıl kılınır sorusu da özellikle namaza yeni başlayan kişiler tarafından sıkça araştırılır. Öğle namazının kılınışı hakkında bilgi toplayarak bu ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler doğru yerdeler. Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekât? İşte, kadın, erkek için öğle namazı kılınışı…