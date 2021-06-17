Öğle Namazı Nasıl Kılınır? - Öğle Namazı Kaç Rekât? - Öğle Namazının Kılınışı

Namaz Farsça'da kelime olarak ''tazim için eğilmek, kulluk ve ibadet'' anlamına gelirken sözlükte ise ''dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak'' anlamlarını taşımaktadır. Dinin direği olarak adlandırılır ve en mühim ibadetlerin başında gelir. Müslümanlar için farz ibadetlerden birisi olan namaz beş vakit olarak kılınmaktadır. Bu namazların dışında Cuma namazı da farz namazlar içerisinde yer alır.

Namaz ibadetini ister evde isterseniz ise camide cemaatle beraber kılabilirsiniz. Camide kılmanın faziletlerinin yanı sıra vakit namazlarını vaktinde kılmakta büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili hadis kaynaklarında da pekçok bilgi yer almıştır.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKÂT?

Öğle ezanının okunmasıyla birlikte kılınan bu farz namazı 10 rekâttan oluşmaktadır. Öncelikle dört rekât sünnet kılınır. Ardından farz ve son sünnet kılınır. Diğer vakit namazlarında olduğu gibi öğle namazını da camide cemaatle kılmanın faziletleri daha fazladır.