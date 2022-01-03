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Haberler Yaşam İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2022 - Telefondan Geçici, Kalıcı Olarak Instagram Silme Ve Kapatma Ekranı
Giriş Tarihi: 03.01.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 16:31

İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2022 - Telefondan Geçici, Kalıcı Olarak Instagram Silme Ve Kapatma Ekranı

İnstagram hesap silme, sosyal medya hesabını geçici veya kalıcı olarak kapatmak isteyenlerin yaptığı bir işlemdir. Mobil cihazlarda "İnstagram hesabımı sil" butonu yer almadığı için, telefondan Instagram hesap silme ekranı sıkça araştırılıyor. Hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar; Instagram hesabı nasıl kapatılır, nasıl silinir sorusuyla hesabı kalıcı silme ve kapatma yöntemlerini araştırıyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıda yer alan 2022 hesap silme linkine tıklayın ve hesabınızı geçici ya da tamamen kalıcı olarak silin. İşte geçici ya da kalıcı olarak İnstagram silme sayfası, tek tıkla kolay hesap kapatma ekranı ve linki.

İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2022 - Telefondan Geçici, Kalıcı Olarak Instagram Silme Ve Kapatma Ekranı

İnstagram hesap silme ve hesap kapatma işlemleri, sosyal medya kullanımına ara vermek ya da hesabını tamamen kapatmak isteyen kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Telefondan Instagram hesabımı sil butonu için araştırma yapan kullanıcılar hesap kapatma linki ve sayfası üzerinden işlemini tek tıkla gerçekleştirebiliyor. 2022 İnstagram hesap silme ekranı ve geçici ya da kalıcı hesap kapatma linki bu kapsamda araştırılıyor. Aşağıdaki kolay hesap kapatma linkine tıklayın ve Instagram hesabını kalıcı ya da geçici olarak silme ekranına ulaşın. İşte İnstagram silme ve kapatma sayfası ile izlenecek adımlar…

İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2022 - Telefondan Geçici, Kalıcı Olarak Instagram Silme Ve Kapatma Ekranı

Instagram Hesap Silme 2022

İnstagram hesap silme işlemi okul, iş veya özel hayat gereği sosyal medya kullanımına ara vermek isteyenler tarafından araştırılıyor. Uygulama çoğunlukla mobil cihazlarda kullanılmasına rağmen telefon ve tablette "İnstagram hesabımı sil" butonu yer almıyor. Bu nedenle hesap silme linki ve sayfası, sosyal medya kullanımına ara vermek isteyen kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Aşağıda yer alan 2022 Instagram hesap silme butonu aracılığıyla hesabınızı geçici ya da kalıcı olarak silebilir ve kapatabilirsiniz.

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İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2022 - Telefondan Geçici, Kalıcı Olarak Instagram Silme Ve Kapatma Ekranı

Instagram Hesabı Nasıl Silinir?

Hesap silme işleminin detaylarını merak edenler, İnstagram hesabı nasıl silinir sorusunun yanıtını arıyor. Hesabı geçici olarak kapatma ya da kalıcı olarak silme işlemleri farklı olup kullanıcının yapacağı işleme dikkat etmesi gerekmektedir. Aşağıda yer alan adım adım anlatımla Instagram silme işlemini birkaç hamlede gerçekleştirebilirsiniz.

İnstagram Hesabı Nasıl Kapatılır?

Platform, kullanıcılarına İnstagram hesabını kapatmak için geçici ve kalıcı olarak hesap silme seçenekleri sunuyor. Bu işlemleri uygulamak için öncelikle kullanıcının hangi yolu izleyeceğini seçmesi gerekiyor. Eğer kısa bir süre kullanıma ara verilecekse geçici, uygulama kullanımı tamamen bırakılacaksa kalıcı hesap silme işlemi uygulanmalıdır. İşte bu işlemler için izlenecek yol:

İnstagram Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Kalıcı İnstagram silme işlemi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde;

  • Yukarıda yer alan kalıcı hesap silme linkine tıklayın.
  • Açılan işlem sayfasında hesabınıza kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.
  • Daha sonra "Ayarlar" butonuna tıklayarak buradan hesabı kapatma nedeninizi seçin.
  • "Hesabını neden silmek istiyorsun?" sorusuna yanıt verdikten sonra ilerlediğinizde şifre alanı gelecek.
  • Bu aşamada şifrenizi girdikten sonra "Sil" butonuna tıkladığınızda talebiniz işleme alınacak.
  • Bu aşamada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. İnstagram kalıcı olarak silme işleminde kullanıcıya 28 gün cayma süresi tanımaktadır.
  • Şayet bu süre içinde hesabınıza giriş yaparsanız hesabınız yeniden aktif olacak, hesabı kapatma talebiniz otomatik olarak kaldırılacaktır.
  • Ancak 28 gün boyunca hesaba giriş yapmazsanız profiliniz ve hesap bilgileriniz yok olacaktır.

İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2022 - Telefondan Geçici, Kalıcı Olarak Instagram Silme Ve Kapatma Ekranı

İnstagram Hesabı Geçici Olarak Nasıl Kapatılır?

  • Yukarıda yer alan "İnstagram hesabını geçici olarak kapatmak için tıklayın" yazılı linke ya da görsele tıklayın.
  • Ardından hesabınıza kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.
  • Daha sonra açılan sayfada "Profili Düzenle" linkine tıklayın
İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2022 - Telefondan Geçici, Kalıcı Olarak Instagram Silme Ve Kapatma Ekranı
  • Ardından hesabı kapatma nedenini seçerek yeniden kullanıcı şifrenizi ilgili kısma girin.
  • İşlemleri eksiksiz tamamladığınızda hesabınız geçici olarak kapatılacak ve bir sonraki girişinize kadar kapalı kalacak.
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