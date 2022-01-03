İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2022 - Telefondan Geçici, Kalıcı Olarak Instagram Silme Ve Kapatma Ekranı

Instagram Hesabı Nasıl Silinir?

Hesap silme işleminin detaylarını merak edenler, İnstagram hesabı nasıl silinir sorusunun yanıtını arıyor. Hesabı geçici olarak kapatma ya da kalıcı olarak silme işlemleri farklı olup kullanıcının yapacağı işleme dikkat etmesi gerekmektedir. Aşağıda yer alan adım adım anlatımla Instagram silme işlemini birkaç hamlede gerçekleştirebilirsiniz.

İnstagram Hesabı Nasıl Kapatılır?

Platform, kullanıcılarına İnstagram hesabını kapatmak için geçici ve kalıcı olarak hesap silme seçenekleri sunuyor. Bu işlemleri uygulamak için öncelikle kullanıcının hangi yolu izleyeceğini seçmesi gerekiyor. Eğer kısa bir süre kullanıma ara verilecekse geçici, uygulama kullanımı tamamen bırakılacaksa kalıcı hesap silme işlemi uygulanmalıdır. İşte bu işlemler için izlenecek yol:

İnstagram Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Kalıcı İnstagram silme işlemi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde;