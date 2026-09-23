Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

ŞEKERBANK

Şekerbank, yeni müşteriler ile mevcut promosyon taahhüdü sona eren emeklilere maaş tutarına göre değişen nakit promosyon sunuyor. Ödeme miktarı maaş dilimine göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

Buna göre 10 bin TL'nin altında maaş alanlara 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriliyor.

Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, kredili mevduat hesabı, sigorta ve vadesiz hesap gibi ek koşulların da karşılanması halinde toplam avantaj maaş dilimine göre 23 bin TL'den 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.