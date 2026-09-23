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Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:38

Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

Eylül ayıyla birlikte bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları yeniden güncellendi. Maaşını taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emekliler için ödeme tutarları ve ek fırsatlar bankadan bankaya değişiyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL? İşte, 2026 Eylül güncel ödeme tutarları…

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Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

Eylül ayında bazı bankalar yalnızca nakit ödeme sunarken, bazıları kart harcaması, otomatik fatura talimatı ve benzeri koşullarla toplam tutarı yükseltiyor. Bu nedenle güncel promosyonları karşılaştırırken ödeme şartlarına da dikkat etmek gerekiyor.

Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk'te emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemesi sunuluyor.

10 bin TL'nin altında maaş alanlara: 8 bin 300 TL

10 bin-14 bin 999 TL arasında maaş alanlara: 13 bin 300 TL

15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlara: 16 bin 600 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 20 bin TL

Ek kampanya ve ödüllerin de devreye girmesiyle toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

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Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

VAKIFBANK

SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca VakıfBank'tan alma taahhüdü veren müşterilere, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemesi yapılıyor.

  • 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara: 5 bin TL
  • 10 bin-15 bin TL arasında maaş alanlara: 8 bin TL
  • 15 bin-20 bin TL arasında maaş alanlara: 10 bin TL
  • 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL
Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

AKBANK

Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş aralığına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor.

Promosyon tutarı, alınan emekli maaşının seviyesine göre kademeli olarak belirleniyor. En yüksek maaş grubunda yer alan müşteriler 15 bin TL'ye kadar ödeme alabiliyor.

Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

YAPI KREDİ

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan müşterilere, maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. Bankanın ek kampanyalarından yararlanılması halinde toplam ödeme tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

ŞEKERBANK

Şekerbank, yeni müşteriler ile mevcut promosyon taahhüdü sona eren emeklilere maaş tutarına göre değişen nakit promosyon sunuyor. Ödeme miktarı maaş dilimine göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

Buna göre 10 bin TL'nin altında maaş alanlara 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriliyor.

Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, kredili mevduat hesabı, sigorta ve vadesiz hesap gibi ek koşulların da karşılanması halinde toplam avantaj maaş dilimine göre 23 bin TL'den 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

İŞ BANKASI

İş Bankası'nda emekli maaşını bankaya taşıyan müşteriler için nakit promosyon tutarı 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Maaş aralığına göre belirlenen ödemenin yanı sıra, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı kampanyalarına katılanlar ek avantajlardan da yararlanabiliyor.

Bu koşulların sağlanması durumunda toplam kampanya tutarı 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşteriler, maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Bonus ve diğer kampanya koşullarının da sağlanması halinde toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

ZİRAAT BANKASI

İlk kez emekli olan ya da maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Bunun yanında faizsiz kredi, Bankkart Lira ve nakit avans gibi ek avantajlarla birlikte toplam fırsat tutarının 90 bin TL'ye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

HALKBANK

Halkbank'ta da promosyon tutarı maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor. Kampanya tutarı 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'a taşıyan müşterilere, maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında temel promosyon ödemesi sunuluyor. Bankanın ek kampanya ve avantajlarından yararlanan emekliler için toplam ödeme tutarı ise 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

QNB

Emekli maaşını QNB'ye taşıyan müşterilere, maaş tutarına göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor. Buna ek olarak kartla yapılan market ve eczane harcamalarında yıllık 3 bin TL'ye kadar iade fırsatı sunuluyor.

Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?

ING

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında koşulsuz nakit promosyon sunuyor.

Bankanın ek kampanyalarına katılan müşteriler ise ilave ödüllerden yararlanabiliyor. Böylece promosyon ve ek avantajlarla birlikte toplam tutar 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

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