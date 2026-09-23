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Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:38
Eylül emekli promosyonları 2026 | Bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL?
Eylül ayıyla birlikte bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları yeniden güncellendi. Maaşını taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emekliler için ödeme tutarları ve ek fırsatlar bankadan bankaya değişiyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar kaç TL? İşte, 2026 Eylül güncel ödeme tutarları…