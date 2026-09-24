Haberler
Fotohaber
Yaşam
EUROLEAGUE BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI | Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.09.2026 10:03
EUROLEAGUE BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI | Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, EuroLeague'de yeni sezonun ilk haftasında Barcelona deplasmanına konuk olacak. Avrupa arenasındaki ilk mücadelesine çıkmaya hazırlanan lacivert-beyazlıların karşılaşmasına ilişkin yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?