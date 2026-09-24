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Giriş Tarihi: 24.09.2026 10:03

EUROLEAGUE BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI | Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'de yeni sezonun ilk haftasında Barcelona deplasmanına konuk olacak. Avrupa arenasındaki ilk mücadelesine çıkmaya hazırlanan lacivert-beyazlıların karşılaşmasına ilişkin yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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EUROLEAGUE BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI | Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun iki önemli ekibi Barcelona ile Anadolu Efes, EuroLeague'de karşı karşıya geliyor. Sezona deplasmanda başlayacak lacivert-beyazlılar, İspanya'da oynanacak karşılaşmayla Avrupa arenasındaki yeni sezon serüvenine başlıyor.

EUROLEAGUE BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI | Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. İki ekibi karşı karşıya getirecek mücadele 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.

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EUROLEAGUE BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI | Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Sezonun ilk Avrupa maçına İspanya'da çıkacak lacivert-beyazlılar, Barcelona karşısında parkede olacak. Mücadele, ev sahibi ekibin maçlarını oynadığı Palau Blaugrana'da gerçekleştirilecek.

EUROLEAGUE BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI | Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Anadolu Efes arasındaki EuroLeague karşılaşması Türkiye'den canlı olarak takip edilebilecek. Mücadelenin S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanması planlanıyor.

EUROLEAGUE BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI | Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES EUROLEAGUE FİKSTÜRÜ

Anadolu Efes'in 2026-2027 EuroLeague sezonundaki ilk maçları şöyle:

  • 1. Hafta: Barcelona – Anadolu Efes
  • 2. Hafta: Anadolu Efes – Real Madrid
  • 3. Hafta: Kızılyıldız – Anadolu Efes
  • 4. Hafta: Olympiakos – Anadolu Efes
  • 5. Hafta: Anadolu Efes – Bayern Münih
  • 6. Hafta: Zalgiris Kaunas – Anadolu Efes
  • 7. Hafta: Anadolu Efes – Beşiktaş

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