Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam Uluslar Ligi maç yayın kanalı! İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 29.09.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 11:40

Uluslar Ligi maç yayın kanalı! İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kazanarak 3'er puan alan iki ekipten İspanya averajla grubun zirvesinde yer alırken, Hırvatistan ikinci sırada bulunuyor. İspanya - Hırvatistan karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından takip ediliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Uluslar Ligi maç yayın kanalı! İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. İlk maçlarından galibiyetle ayrılarak 3'er puan alan iki takımdan İspanya averajla grubun lideri olurken, Hırvatistan ikinci sırada yer alıyor. İspanya - Hırvatistan karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından takip ediliyor.

Uluslar Ligi maç yayın kanalı! İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi mücadelesi kapsamındaki İspanya - Hırvatistan maçı 29 Eylül 2026 Salı günü (bugün) oynanacak. İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda gerçekleşecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uluslar Ligi maç yayın kanalı! İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Hırvatistan maçı A Haber ekranlarından yayınlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Uluslar Ligi maç yayın kanalı! İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

🏆 UEFA Uluslar Ligi'nde günün programı:

🆚 Çekya - İngiltere
⏰ 21.45
📺 A Spor

🆚 İspanya - Hırvatistan
⏰ 21.45
📺 A Haber

🆚 İskoçya - İsviçre
⏰ 21.45
📺 A Para

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA