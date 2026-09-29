Uluslar Ligi maç yayın kanalı! İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. İlk maçlarından galibiyetle ayrılarak 3'er puan alan iki takımdan İspanya averajla grubun lideri olurken, Hırvatistan ikinci sırada yer alıyor. İspanya - Hırvatistan karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından takip ediliyor.