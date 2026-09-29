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Uluslar Ligi maç yayın kanalı! İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 29.09.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 11:40
Uluslar Ligi maç yayın kanalı! İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kazanarak 3'er puan alan iki ekipten İspanya averajla grubun zirvesinde yer alırken, Hırvatistan ikinci sırada bulunuyor. İspanya - Hırvatistan karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından takip ediliyor.