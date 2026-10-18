Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ ile 18 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar

18 Ekim 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazar akşamı yapılan çekilişin ardından şanslı numaralar belli oldu. Çekilişe katılan vatandaşlar, yalnızca altı numaranın tamamını bilip bilmediklerini değil, diğer ikramiye kategorilerinde kazanç elde edip etmediklerini de kontrol ediyor.