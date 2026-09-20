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Giriş Tarihi: 20.09.2026 09:49

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için geri sayım! 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim döneminde KYK burs ve kredi desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başvuru takvimine ilişkin açıklamasını bekliyor. Üniversite öğrencileri, başvuruların hangi tarihlerde alınacağını öğrenmek için GSB'nin yapacağı duyuruları takip ediyor. Peki, 2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler?

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KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için geri sayım! 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite hayatına yeni başlayanlar ile eğitimini sürdüren öğrenciler, 2026-2027 döneminde sunulacak maddi destek seçeneklerini araştırıyor. KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde bu kez burs ve kredi desteği bulunuyor. GSB tarafından gerçekleştirilecek KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin takvim için resmi duyuru bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için geri sayım! 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçmiş yıllardaki eğitim takvimleri incelendiğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının başvuru sürecini genellikle ekim ayında başlattığı görülmektedir. Geçen yılki kayıt işlemleri 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

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KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için geri sayım! 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2026-2027 akademik yılı için üniversite kayıtları ve ek yerleştirme süreçlerinin eylül ayı itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte, başvuruların yine ekim ayının ortalarına doğru erişime açılması öngörülmektedir.

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KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için geri sayım! 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

Süreç resmen başladığında adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet kapısına giriş yapmaları gerekmektedir. Sistemin arama çubuğuna "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazılarak doğrudan ilgili başvuru formuna ulaşılabilir.

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için geri sayım! 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR NELERDİR?

Değerlendirme sonucunda öğrencilere tahsis edilen ödenekler, "burs" ve "öğrenim kredisi" olmak üzere iki farklı statüde tanımlanır. KYK bursu, devlet tarafından başarılı ve sosyo-ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilere karşılıksız olarak sağlanan finansal destektir. Öğrenim kredisi ise, eğitim hayatı boyunca verilip mezuniyetten sonra belirli bir yapılandırma dahilinde devlete geri ödenmesi zorunlu olan borçlandırma sistemidir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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