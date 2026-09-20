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KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için geri sayım! 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 20.09.2026 09:49
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için geri sayım! 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
2026-2027 eğitim döneminde KYK burs ve kredi desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başvuru takvimine ilişkin açıklamasını bekliyor. Üniversite öğrencileri, başvuruların hangi tarihlerde alınacağını öğrenmek için GSB'nin yapacağı duyuruları takip ediyor. Peki, 2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler?