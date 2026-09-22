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Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:32

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?

KPSS Ön Lisans sınavı için bekleyişi sürerken, giriş belgesinin ne zaman erişime açılacağı da merak konusu oldu. Belgenin yayımlanmasıyla birlikte bina, salon ve merkez bilgileri belli olacak. Peki, ÖSYM KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman? İşte, ÖSYM takvimine ilişkin ayrıntılar…

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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?

Başvuru ve geç başvuru işlemlerinin tamamlandığı KPSS Ön Lisans için sınav günü giderek yaklaşıyor. 4 Ekim'de yapılacak oturum öncesinde adaylar hazırlıklarını sürdürürken, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren giriş belgesinin yayımlanacağı tarih de bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Adayların hangi bina ve salonda oturuma katılacağını gösteren sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. 2026 KPSS Ön Lisans kılavuzunda ise giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce AİS üzerinden alınabileceği belirtiliyor.

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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Belge yayımlandığında adaylar ais.osym.gov.tr adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabilecek. İlgili sınav seçildikten sonra belge görüntülenip yazıcıdan çıktı alınabilecek.

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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Takvimde ön lisans adayları için sınav günü 4 Ekim 2026 Pazar olarak belirlendi. Oturum saat 10.15'te başlayacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Sınav binalarına girişler saat 10.00'da sona erecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?
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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?

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