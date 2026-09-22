KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?

Başvuru ve geç başvuru işlemlerinin tamamlandığı KPSS Ön Lisans için sınav günü giderek yaklaşıyor. 4 Ekim'de yapılacak oturum öncesinde adaylar hazırlıklarını sürdürürken, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren giriş belgesinin yayımlanacağı tarih de bekleniyor.