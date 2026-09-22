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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:32
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman?
KPSS Ön Lisans sınavı için bekleyişi sürerken, giriş belgesinin ne zaman erişime açılacağı da merak konusu oldu. Belgenin yayımlanmasıyla birlikte bina, salon ve merkez bilgileri belli olacak. Peki, ÖSYM KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav ne zaman? İşte, ÖSYM takvimine ilişkin ayrıntılar…