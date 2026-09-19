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Son Depremler Listesi 19 Eylül 2026: Bolu'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri...
Giriş Tarihi: 19.09.2026 23:40
Son Depremler Listesi 19 Eylül 2026: Bolu'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri...
Son dakika deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler açıklanıyor. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar araştırma yapıyor. Böylece "Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...