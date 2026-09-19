Son Depremler Listesi 19 Eylül 2026: Bolu’da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

19 EYLÜL 2026 AFAD VE KANDİLLİ GÜNCEL LİSTE

Bugün sabah saatlerinden itibaren Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sistemlerine yeni veriler düşmeye devam ediyor. Sarsıntının hemen ardından hem sosyal medya hesapları hem resmi internet siteleri üzerinden teknik detayları kamuoyuna duyuruluyor. İşte, sorgulama ekranı: