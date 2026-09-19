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Giriş Tarihi: 19.09.2026 23:40

Son Depremler Listesi 19 Eylül 2026: Bolu'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

Son dakika deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler açıklanıyor. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar araştırma yapıyor. Böylece "Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...

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Son Depremler Listesi 19 Eylül 2026: Bolu’da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Böylece 19 Eylül 2026 son depremler listesi açıklandı. Vatandaşların özellikle Bolu sorgulamaları arama motorlarında ön plana çıktı.

Son Depremler Listesi 19 Eylül 2026: Bolu’da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

AZ ÖNCE BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Açıklanan verilere göre Bolu'da 2.4 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan detaylar:

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Son Depremler Listesi 19 Eylül 2026: Bolu’da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

Büyüklük: 2.4 (Mw)
Yer: Merkez (Bolu)
Tarih: 2026-09-19
Saat: 22:13:06 TSİ
Enlem: 22:13:06 N
Boylam: 31.638 E
Derinlik: 8.08 km

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Son Depremler Listesi 19 Eylül 2026: Bolu’da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

19 EYLÜL 2026 AFAD VE KANDİLLİ GÜNCEL LİSTE

Bugün sabah saatlerinden itibaren Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sistemlerine yeni veriler düşmeye devam ediyor. Sarsıntının hemen ardından hem sosyal medya hesapları hem resmi internet siteleri üzerinden teknik detayları kamuoyuna duyuruluyor. İşte, sorgulama ekranı:

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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