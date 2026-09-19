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Haberler Fotohaber Yaşam 20 Eylül 2026 Kapalı Yollar Listesi | Yarın İstanbul'da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 21:39 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 21:41

20 Eylül 2026 Kapalı Yollar Listesi | Yarın İstanbul'da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 20 Eylül 2026 tarihinde İstanbul genelinde düzenlenecek olan spor ve koşu etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantıları dahil olmak üzere kritik güzergahlarda geçici yol kapamaları uygulanacağını duyurdu. Peki, "Yarın İstanbul'da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?" İşte Pazar gününe ait trafik detayları...

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20 Eylül 2026 Kapalı Yollar Listesi | Yarın İstanbul’da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

Hafta sonu İstanbul'da trafiğe çıkacak sürücüler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurusu dikkat çekti. 20 Eylül 2026 Pazar günü düzenlenecek olan koşu ve bisiklet organizasyonları nedeniyle İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi gündeme geldi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kapalı ve alternatif yollar hakkındaki güncel gelişmeleri takip etmesi gerekiyor.

20 Eylül 2026 Kapalı Yollar Listesi | Yarın İstanbul’da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

YARIN İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın gerçekleştirilecek 'Bisiklet Yarış' ve 'Koşu' etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergâhları duyurdu. Fatih, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Beyoğlu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde belilenen yolların saat 06.00'da kapanacağı ve etkinliklerin bitimine kadar açılmayacağı öğrenildi.

İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar;

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20 Eylül 2026 Kapalı Yollar Listesi | Yarın İstanbul’da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

FATİH

Fatih'te düzenlenecek olan koşu etkinliği nedeniyle kapanacak yollar; Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) Fatih İlçe istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk Bulvarı bağlantısı, Kadir Has Caddesi (Eyüpsultan İlçesi istikameti), Abdülezelpaşa Caddesi (Eyüpsultan İlçesi istikameti), Ayvansaray Caddesi (Eyüpsultan İlçesi istikameti).

Alternatif güzergâhlar ise Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü olarak belirlendi.

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20 Eylül 2026 Kapalı Yollar Listesi | Yarın İstanbul’da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta ise kapatılan yollar şöyle; Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinden TEM Güney'e giden trafik akımı TEM istikameti, Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu-Levent istikametinden TEM Güney'e giden trafik akımı TEM istikameti, Çilekli Tesisleri'nden TEM Güney'e giden trafik akımı TEM istikameti, Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinden TEM Güney'e giden trafik akımı TEM istikameti, Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu-Levent istikametinden TEM Güney'e giden trafik akımı TEM istikameti, Çilekli Tesisleri'nden TEM Güney'e giden trafik akımı TEM istikameti.

Alternatif güzergâhlar ise Büyükdere Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi olarak aktarıldı.

20 Eylül 2026 Kapalı Yollar Listesi | Yarın İstanbul’da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

BEYOĞLU

Beyoğlu'nda da trafiğe kapatılacak yollar, Refik Saydam Caddesi Atatürk Köprü katılımı, Tersane Caddesi Atatürk Köprü katılımı olarak bildirildi. Alternatif güzergâh olarak ise Galata Köprüsü belirlendi.

20 Eylül 2026 Kapalı Yollar Listesi | Yarın İstanbul’da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

TEM Güney Maslak ayrımından itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar olan TEM Güney yol ve bu yola bağlanan tüm yollar kapatılacak. Ayrıca TEM Otoyolu Güney Maslak yan yol katılımı, Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi TEM Güney ayrımları, Yeni Riva Yolu'ndan gelen ve TEM Güney'e katılan yol ile TEM Kuzey Kavacık ayrımları da kapatılacak.

Alternatif güzergâhlar olarak, TEM Güney'den gelen araçlar Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Levent ve TEM Kuzey Maslak yan yola yönlendirilecek. Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi'nden Etiler istikameti kullanılacak. Yeni Riva Yolu'ndan gelerek TEM Güney'e katılmak isteyen sürücüler Anadolu Hisarı istikametine yönlendirilecek. TEM Kuzey'den Kavacık istikametine devam etmek isteyen sürücüler ise Kuzey Kavacık yan yoldan Anadolu Hisarı istikametine yönlendirilecek.

20 Eylül 2026 Kapalı Yollar Listesi | Yarın İstanbul’da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

ÜMRANİYE

Ümraniye'de Küçüksu Caddesi'nin Kocatepe Mezarlığı girişi ile Küçüksu Caddesi Ümraniye Stadı arasında kalan bölümü trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergâhlar olarak Köprübaşı Sokak, Aziz Mahmut Hüdai Caddesi, Hamamlıdere Sokağı ve Dumlupınar Caddesi belirlendi.

20 Eylül 2026 Kapalı Yollar Listesi | Yarın İstanbul’da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

BEYKOZ

Beykoz'da; Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Yeni Riva Yolu, Elmalı Yolu Caddesi, Kaymakdonduran Caddesi, Maraş Caddesi, Karakulak Caddesi, Sırmakeş Caddesi, Kalkandere Caddesi-Riva Caddesi kesişimi ile Manolya Sokak arasında kalan Riva Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Mehmetçik Caddesi, Şehit Levent Birben Caddesi, Meftun Caddesi, Maraşal Mustafa Kemal Caddesi, Yeni Mahalle Caddesi, Paşa Mandıra Caddesi, Demirkapı Caddesi, Seniye İsmail Hanım Caddesi, Aşağı Mahalle Caddesi, Şile Caddesi, Trabzon Caddesi, Serinsu Caddesi, Bozhane Caddesi, Beykoz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Seyri Caddesi, Polenezköy Yolu Caddesi, Çengeldere Caddesi, Aşık Veysel Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kapanacağı belirtildi.

20 Eylül 2026 Kapalı Yollar Listesi | Yarın İstanbul’da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

Alternatif güzergâhlar olarak, Dereboyu Caddesi, Dr. Ömer Besimpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Piramit Dere Caddesi, Boğaziçi Caddesi, Cengizhan Caddesi, Soğuksu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Kirazlıyaya Caddesi (Sahil İstikameti), Mehmet Yavuz Caddesi, Keser Caddesi, Sancaktar Caddesi, Akbaba Caddesi, Anadolu Fener Yolu Caddesi, Dereseki Caddesi, Mahmut Şevket Paşa Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu, Boğaziçi Caddesi, Şile Caddesi (Ömerli İstikameti), Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi ve Fatih Caddesi belirlendi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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