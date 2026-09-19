20 Eylül 2026 Kapalı Yollar Listesi | Yarın İstanbul’da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

TEM Güney Maslak ayrımından itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar olan TEM Güney yol ve bu yola bağlanan tüm yollar kapatılacak. Ayrıca TEM Otoyolu Güney Maslak yan yol katılımı, Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi TEM Güney ayrımları, Yeni Riva Yolu'ndan gelen ve TEM Güney'e katılan yol ile TEM Kuzey Kavacık ayrımları da kapatılacak.

Alternatif güzergâhlar olarak, TEM Güney'den gelen araçlar Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Levent ve TEM Kuzey Maslak yan yola yönlendirilecek. Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi'nden Etiler istikameti kullanılacak. Yeni Riva Yolu'ndan gelerek TEM Güney'e katılmak isteyen sürücüler Anadolu Hisarı istikametine yönlendirilecek. TEM Kuzey'den Kavacık istikametine devam etmek isteyen sürücüler ise Kuzey Kavacık yan yoldan Anadolu Hisarı istikametine yönlendirilecek.