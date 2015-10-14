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    Oyun 2 Kişilik Oyunları Ateş ve Su 2 Kişilik Oyna Oyna

    Ateş ve Su 2 Kişilik Oyna

    2 Kişilik Oyunları
    Ateş ve Su 2 Kişilik Oyna OYUNU BAŞLAT
    Ateş adam ismi ile bilinen Fireboy ve su kızı ismi ile bilinen Watergirl, hayatlarının büyük bir kısmını birlikte geçirdiler. Hiç kimse onların anlaşamayacağını düşünüyordu. Nasıl olsa biri Ateş, diğeri ise Su. Gerçek hayatta ateş ile su kız'ın bir araya gelmesi düşünülemez. İkiside birbirinin tam tersidir. Birbirine sevgi ile yaklaşan karakterlerimiz için bu problem ortadan kalkmış gerekiyor. Birbirleriyle iyi geçiniyorlar yalnız hayatlarının devamında birlikte yaşamak içinde her ikisininde özelliğine gerek var. Gezerken karşısına çıkan bir su birikintisi üzerinden ateş nasıl geçemezse, gezerken karşısına çıkan bir ateş üzerindende su geçemez. Onların bu dostluğunu tüm Dünya konuşurken, onların gitmesi gereken daha çok yol olduğunu unutmamamız gerekiyor.
    Etiketler: ateş, su, Fireboy, Watergirl

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