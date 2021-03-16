







5 /5 (4) üyenin oyu 2 Kişilik Oyunları

Ateş ve Su oyunun dördüncü bölümü de tıpkı diğer bölümlerde olduğu gibi sizlere eğlenceli ve zekâ yoran anlar yaşatacak. İki kişilik ilerlemeli oyuncular arasında belki de en çok oynanan Ateş ve Su 4 oyununu dilediğiniz kişiyle birlikte oynayabilirsiniz. Tek kişi ile oynanamayan ve birlikte hareket ederek bölümleri geçebileceğiniz Ateş ve Su 4 Oyna seçeneğine basarak oyuna başlayabilirsiniz. Ateş ve Su 4 Oyna seçeneği yerine diğer tüm bölümlere de aşağıdan ulaşabilirsiniz.