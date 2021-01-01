YENİ OYUNLAR

Sabah Oyun’a her gün onlarca yeni oyun ekleniyor. Yeni eklenen bu oyunların bir süre sonra ana sayfadan kaybolduğunu fark ediyorsunuz. İşte tam o sırada “Yeni Oyunlar” sayfası devreye giriyor. Yeni Oyunlar sayfasında ana sayfadan düşen oyunları, yeniden eskiye olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda sitenin açılışından bu yana siteye eklenen tüm oyunları bu sayfada görüntüleyebilirsiniz.Sabah Oyun olarak 2015’te çıkan oyunları en hızlı şekilde sizlerle buluşturuyor ve 2016 senesinde çıkacak oyunlar hakkında size bilgi veriyoruz. Oyunlar oynanabilir hale geldiğinde hiç beklemeden sizlerle paylaşıyoruz. Bu nedenle sürekli olarak “Yeni Oyunlar” sayfasını takip ederek en yeni oyunlardan ilk siz haberdar olabilir ve keyifle oynamaya başlayabilirsiniz.