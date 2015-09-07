Kafa Topu oyununu oynamak için yüklenmesini çok az bekledikten sonra, Play'e tıklayacaksınız. Daha sonra karşınıza gelen pencereden eğer oyunu iki kişilik oynamak istiyorsanız, 2 Player seçeneğine tıklayın. Tek kişi oynamak içinse new game'e tıklayınız. Ardından kapışacağınız oyuncuyu seçim oyuna başlayabilirsiniz. Yön tuşları ile oyuncunuzu kontrol edebilir, boşluk tuşuna basarak ayak vuruşu yapabilirsiniz. İki kişilik oyunda ise, birinci oyuncu W,A,S,D tuşlarıyla yönlendirmeyi yapıyor. Boşluk tuşuyla ayak vuruşu gerçekleştirebilir. İkinci oyuncu ise yön tuşlarını kullanacak ve P tuşu ile ayak vuruşu yapabilir.