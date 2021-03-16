







3 /5 (17) üyenin oyu 2 Kişilik Oyunları

Ateş ve Su 3, macera oyunları sevenler için en güzel seçeneklerden birisidir. İki kişilik oyunlar arasında da en fazla oynana oyun olarak dikkat çekmektedir. Ateş ve Su 3 bir önceki serilerde olduğu gibi yine eğlenceli ve zekâ yoran aşamalarıyla sizleri bekliyor. İki kişilik ilerlemeli oyunlar dendiğinde akla ilk gelen Ateş ve Su 3 oyna seçeneğine tıklayarak heyecan dolu bölümleri oynamaya başlayabilirsiniz. Ateş ve Su 3 oyna seçeneği yerine diğer bölümlere de aşağıdan göz atabilirsiniz.