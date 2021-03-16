Ateş ve Su oyununun beşinci ve son serisi tıpkı diğer seriler de olduğu gibi oynayanlara heyecanlı ve zekâ yoran anlar yaşatıyor. Yalnızca iki kişilik oynanabilen, ateş ve suyun birlikte hareket ederek engebeleri aşabileceği bu oyun aynı zamanda en çok oynanan oyunlar arasında da en ön sıralarda yer alıyor. Ateş ve Su 5 Oyna seçeneğine tıklayarak serinin sonuncu oyununun ilk bölümü ile oynamaya başlayabilirsiniz. Ateş ve Su 5 oyna ya da diğer bölümlere ulaşabileceğiniz bağlantılar aşağıda yer alıyor.