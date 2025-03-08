Yeni bir dünya kuruluyor. Buna şimdiden 'Yeni Yalta' düzeni deniliyor. Rekabet halindeki Rusya ve ABD arasında stratejik ortaklık perçinleniyor. Küresel güvenliğin ABD, Rusya, Çin ve Türkiye tarafından belirleneceği yeni bir jeopolitik mimariye doğru ilerliyoruz.

Yeni küresel güç haritasında Avrupa yok. Hatta nükleer güce sahip olmasına rağmen Fransa ve İngiltere de yok. Ama Türkiye var. Bütün dengelerin sarsıldığı bu kritik dönemeçte uluslararası statükonun bütün yapıları ve kurumları ateş altında.

ABD Başkanı Donald Trump, açıkça NATO ve AB'nin artık işlevsiz hale geldiğinin altını çiziyor. Trump ilk döneminde de NATO'dan çekilmeyi iki kez düşünmüştü. Askeri ittifakı 'demode' diye niteleyip Avrupa'daki ABD askeri varlığını haklı çıkaracak hiçbir tehdit görmediğini dile getirmişti. Trump şimdi de NATO'ya güvenmediğini ve bir tehlike durumunda ittifakın ABD'ye yardım edemeyeceğini yani yetersiz olduğunu söylüyor.

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Bir bakıma Rusya'yı bir NATO üyesi ülkeye saldırıya kışkırtarakisteyen Avrupa ülkelerine rest çekiyor... "Sizi korumayacağım. Sizin için Rusya ile savaşmayacağım. Geçti o günler" diyor. Bu çıkışlar her açıdanvedemek.Atlantik dünyası içeriden parçalanırken Avrupa ve ABD arasındaki çatışma daha da derinleşecek.medeniyetler savaşı Batı arasındadönüşüyor.Avrupa ve ABD arasında tırmanan kriz aslındaDışişleri Bakanı'mızda işaret ettiği gibi Volodimir Zelenski 'yive, Ukrayna'dan sonrahedefliyor.Rusya ile ABD arasına sıkışan Avrupa içingeri sayım başladı. Ukrayna krizinin bir benzerineAvrupa ülkeleri de maruz kalacak.

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