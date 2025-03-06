ABD'nin Rusya ricatını dünya hâlâ tam anlamıyla kavramış görünmüyor. Özellikle de Atlantik'in diğer yakasındaki müttefikleri. Nedeni de Soğuk Savaş mantığının zihinlerdeki etkisinin devam etmesi. Zira ABD'nin kendini Ukrayna savaşında bir taraf olarak değil artık bir arabulucu diye lanse etmesini algılamakta zorlanıyorlar.

Avrupa bu yeni değişimi anlayamadığı için ABD'den liderlik bekliyor.

ABD ise "Hedefim Ukrayna'yı savunmak değil. Önceliğim Rusya ile yeni bir konsensüse varmak. Ukrayna savaşı bunun önünde bir engel. Ancak barışla bu amacıma ulaşabilirim" düşüncesinde.

Bu yaklaşım ABD için Rusya karşıtı koalisyonun liderliğini yapma pozisyonundan radikal bir kopuşa işaret ediyor.

Avrupa ise Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağını söylüyor. Fakat bunu ABD olmadan yapamayacağının da farkında.

***

Geldiğimiz aşamadaortaya çıkıyor. ABD olmadanortak hareket edemeyecekleri görülüyor.ABD Başkanı, önceki günKongre'de yaptığı konuşmada bu gerçeğinaltını bir kez daha çizdi. Trump konuşmasındasık sıkbahsetti.Fakat bu dönüş ABD'nin 1990'lardaki tek süper güç olduğuBu imkânsız. "Önce ABD" diyen Trump'ın hedefiadapte olmaya odaklı daha çok.Bunu yapabilmesi de öncelikle iç cephesini yeniden düzenlemeye bağlı.Bu nedenle Trump, iç siyaseti ilgilendiren yığınla kararname imzalıyor. Ne var ki buAvrupa, Kanada, Japonya, Güney Kore, Filipinler, Meksika ve Latin Amerika gibiiçindeki ülkeler de var.Dolayısıyla Ukrayna stratejisini ABD'nin kendi içinde ve ittifak sisteminde yapacağıolarak görmek lazım.Bu nedenle Trump'ın stratejisinin başarısı Ukrayna'da elde edeceği avantajlara bağlı.

***

Hâliyle olan bitenlerişaret ediyor.Atlantik ittifakı ya yeni bir formatla yolunadevam edecek ya da çözülecek.Unutmayalım ki ABD II. Dünya Savaşı'ndan sonradestek verdi. Bu yolla Avrupalı ülkeleri zayıflattı. Daha da kendine bağladı.Bu yeni krizde de ABD'nin hedefien çok dayeniden tesis etmek.Daha önce ABD'nin dayatmasıyla jeopolitik çözülme yaşayan Avrupa şimdi deile karşı karşıya.Trump zaten AB projesini birolarak niteliyor.Nedeni de bu projeden istediğiHâsılı kelam, Avrupa'yı yanına alıpşimdi ise Rusya ile hareket edip iç cephedeki Avrupa'ya karşı verdiğimücadelesini veriyor. Yoksa ABD yeni küresel dinamiklerin yol açacağı tsunami tarafındandoğru sürüklenecek.