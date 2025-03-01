Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı nereden bakılırsa bakılsın "oyunu değiştirici" tarihi bir adımdır. Batı'ya ve içimizdeki vesayetçi taşeronlarına karşı küresel bir hamledir. Zira Türkiye'nin terörle mücadelesi en başından beri Batı ile bir mücadeleydi. Eğer bugün "Terörsüz Türkiye"den bahsedebiliyorsak bunun nedeni Batı'nın prangalarından bir nebze olsun kurtulmamızdır.

Yeni bir dünyanın kurulduğu bu kritik dönemde iç cepheyi güçlendirip küresel sistemde oyun kurucu olarak sahada ve masada ağırlığımızı ortaya koymanın hayati önem arz ettiği bir süreçten geçiyoruz.

Bu bağlamda ülkemize musallat edilen PKK'yı dağıtmak, aynı zamanda Batı'nın vesayet sistemini de dağıtmaktır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra koskoca medeniyetimizi Anadolu parantezine alanların devri sona eriyor. Yeni bir gelecek ve yeni bir dünya var önümüzde. Fakat çok dikkatli olmalıyız. Kuşku yok ki emperyal güç merkezlerinde şu sıralar herkes Türkiye ile yatıp kalkıyor. Attığımız her adımı yakından izliyorlar.

Bakmayın siz Batılı medya ve siyasi odakların Öcalan'ın yaptığı çağrıya gösterdiği riyakâr tepkilere. Akıllarında yeni planlar ve oyunlar var. Hâlâ pes etmiş değiller.

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Çünkü bizimgüç devşiriyorlar.Tarihimize sahip çıkamayışımızdankuvvet buluyorlar.Kültürsüzlüğümüzden vebesleniyorlar. PKK'yakendini feshetme çağrısınınyapıldığı gün aynı zamandaBu bir tevafuk mu yoksa tesadüfmü? Bilemiyoruz.Bildiğimiz tek şey, emperyalist stratejilerde tesadüflere yer olmadığıdır. Onların tesadüf dediği şeydır. Hâliyle keşke bu tarihi çağrının yapıldığı gün 28 Şubat 'ın temsil ettiği zihniyettensöyleyebilseydik.Gönlümüz rahat olsaydı. Ama değil. Neden? Nedeni yazarlarımızdangünkü arşivlik yazısında... Oolan Sayın Donat, yazısında vesayetçi zihniyetinsiyaset, bürokrasi, ekonomi, medya ve akademideki her alanı nasıl sarıp sarmaladığınıortaya koymuş.Bu yazıyı okuyup davar mı? Kimse,diyebilirmi? Diyemiyoruz. Çünküçağrısınınyapıldığı gün vesayetçi zihniyetinher alanda yeniden silahlandığınıgörüyoruz.

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Bu zihniyeti hafife almayın. Generali, siyasetçisi, gazetecisi, akademisyeni ve işadamından oluşanhep bir ağızdan o dönemdediye saldırıyordu.Şimdi Başbakan'a bunu diyenlerin normal vatandaşa neler dediğini ve neler yaptığını düşünün.Milyonların eğitim hakkını elinden aldılar. Şirketlere el konuldu. İnsanlar ekmeğinden edildi. Bankalardaki milyar dolarlara el konuldu.ilan edildi.Peki, sonuçları insanları hâlen etkileyenMaalesef! Bu hesabı hakkıyla sormadığımız için hâlâkarşılaşıyoruz. Acılarımıza sahip çıkmanın yolu, ogeçer. Bu ülkeye verilenparamparça etmekten geçer.Ne var ki bir yandaiçin tarihiadımlar atılıyor. Fakat diğeryanda 28 Şubat'ın vesayetçizihniyeti hâlâdevamediyor. Buyok edecek köklü hamlelereihtiyaç var.Yoksa buruk ve geçici sevinçlerülkesi olmaktan kurtulamayız.