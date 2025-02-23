Türkiye, Anadolu ülkesinden bir dünya devletine doğru emin adımlarla ilerliyor. Küresel güç haritalarında uzun zamandır en etkili aktör olarak gösterilen Türkiye hem eski dünyanın hem de yeni çok kutuplu sistemin kilit oyun kurucularından biri. Batı'nın akademi, medya ve düşünce kuruluşları Sayın Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin ezberleri ve dengeleri bozan bu yükselişini uzun zamandır yakından izliyor.
Ülkemizin sergilediği alternatif kalkınma modeli Çin ile birlikte yenidünyanın parlayan iki yıldızı diye niteleniyor. Aslında Fransız dergisi Le Point'in itirafına gerek yoktu. Bugünkü AK Parti Kongresi'ne gösterilen küresel teveccüh zaten her şeyi açıklıyor.
Müslüman kimliğiyle ve sergilediği göz kamaştıran performansıyla Türkiye, küresel sistemde ilk olarak Batılı oryantalist bakış açılarını tuzla buz eden bir 'Siyah Kuğu' işlevi gördü. Sekiz asırdır İslam dünyasının 'çelik çekirdeği' konumundaki Türkiye'nin stratejik hegemonyasını ve üç kıtaya nüfuz eden jeopoliitk derinliğini 'by-pass' etmeye yeltenen bütün aktörler akamete uğradı.
Bunun son örneği 2015'te Rusya, Fransa, ABD ve İran'ın Türkiye'yi Suriye'de elimine hamlesiydi. Fakat 8 Aralık 2024'teki halk devrimiyle bu aktörler büyük oranda Suriye denkleminin dışında kaldı. Yeni Suriye ve Ortadoğu artık Türk formatı ile şekilleniyor.
***
Sadece yeni Ortadoğu değil Orta ve Güneydoğu Asya'dan Kuzey Afrika'ya, Hazar ve Kafkasya'dan Aden Körfezi'ne
, Baltık'tan Karadeniz ve Doğu Akdeniz'e
kadar uzanan coğrafyalarda
hiçbir bölgesel ve küresel güç Türkiye'siz oyun kuramıyor.
Sadece Türkiye'nin içinde yer aldığı projeler hayata geçebiliyor. Bir bakıma Doğu-Batı ekseninde
Asya Pasifik'in kıyısındaki Kuala Lumpur'dan Atlantik kıyısındaki Marakeş'e ulaşan yatay hat ile Kuzey-Güney boylamında Hazar
'dan Umman Denizi'ne uzanan dikey hatta, küresel aktörlerin bütün güç arayışları Anadolu'nun merkezinde yer aldığı
tarihi nüfuz alanlarımızdan geçmek zorunda. Bu nedenle Türkiye'nin onay vermediği hiçbir proje başarıya ulaşmıyor. Ülkemizin ağırlığının farkında olan ABD
'nin eski başkanlarından Bill Clinton
daha 1990'larda boşuna '21. yüzyılı Türkiye şekillendirecek
' dememişti.
Bu gerçeği küresel güçler yüzyıllardır biliyor. En büyük korkuları Türkiye'nin sahip olduğu imparatorluk refleksinin
yeniden harekete geçmesiydi. Ancak korkunun ecele faydasının
olmadığını bir kez daha gördüler. Ve Batı'nın Osmanlı'dan tevarüs ettiği evrensel mefkûreyle
hareket eden Yeni Türkiye'yi vesayet altına alıp kendi çıkarlarına göre dizayn etme çabası sonuçsuz kaldı.
***
Önlerindeki en büyük engel kuşku yok ki Selahaddin'in ve Fatih'in torunlarını yine aynı Hilal'in altında
toplayan Erdoğan'ın boyun eğmeyen iradesiydi.
Bu nedenle bütün güçlerini 'Yeni bin yılın Selahaddin'i
dedikleri Erdoğan'ı
durdurmaya harcadılar. Zira Erdoğan'ın
sadece Türkiye'nin değil İslam dünyasının makûs talihini
de yenip küresel sistemin
kimyasını değiştireceğini iyi biliyorlardı.
Fakat ne yapsalar da "Erdoğan'sız Türkiye projesini"
gerçekleştiremediler.
Bu millet boyun eğmeyen liderini terk
etmedi. Erdoğan liderliğindeki Türkiye,
bütün Haçlı saldırılarını
destansı direnişlerle
püskürttü.
Bu milleti ve liderini rehin alamayacaklarını gördüler. Şimdi bükemedikleri eli sıkma yarışındalar. Yıllardır "Diktatör" ve "Boğaz'ın Sultanı"
diye saldırdıkları Erdoğan'ı şimdi Trump, Putin ve Şi ile
birlikte küresel sistemin en etkili dört lideri
diye gösteriyorlar. Ama takdirlerinde bile bir hinlik var. Erdoğan'dan ziyade ülkemizin stratejik konumuna övgü düzüyorlar. Oysa Avrupa, Ortadoğu ve Orta
Asya'nın kesişim noktasındaki konumumuzdan ziyade Sayın Erdoğan'ın siyasi ustalığı ve vizyonu
Türkiye'yi Anadolu ülkesinden jeopolitik dinamiklerde vazgeçilemeyen bir dünya devletine dönüştürdü.
Çünkü Türkiye son üç asırdır aynı yerdeydi.
Bir yere gittiği de yoktu. Fakat 'günah çıkaran Le Point'
bu gerçeği
yarım ağızla da olsa dile getiriyor. Bu bağlamda
bir takdiri hak ediyor. Unutmayalım
ki bu daha başlangıç. Devamı gelecek.