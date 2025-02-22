Batı'nın ve dünyaya dayattığı piyasa uygarlığının krizi giderek derinleşiyor. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, ulus devlet, demokrasi ve kapitalizmin bayraktarlığını yapan neo-liberal küresel sistemin gerçek yüzü, Gazze'deki barbar soykırımla tamamen deşifre olmuştu zaten.

Batılı küresel statükonun içeriden maruz kaldığı sistemik kriz ise Donald Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesiyle daha görünür hâle geldi.

Zaten Trump'ın gelişi özellikle Batı'da en başından itibaren demokrasi çağının sonu olarak niteleniyordu.

Trump'ın son günlerdeki bazı çıkışları "endişeli demokratların" korkularını yeniden depreştirdi. Özellikle ABD Başkanı'nın geçen cumartesi yaptığı ve Napolyon'a atfedilen "Ülkesini kurtaran kişi hiçbir yasayı ihlal etmiş sayılamaz" paylaşımı "demokrasinin ölümü" tartışmalarını yeniden tetikledi.

Dolayısıyla ABD Başkanı Trump, "Panama Kanalı, Kanada ve Grönland'ın ilhakı, Gazze halkının sürgünü, keyfi tarifeler, göçmen avı, 500 milyar dolarlık 'barış tazminatı', Ukrayna'nın nadir elementlerine göz koyma ve Ukrayna krizinde Kiev ile Brüksel'i masa dışında bırakıp bir tek Rusya'yı muhatap alma" gibi sadece dış politikadaki uluslararası hukuku hiçe sayan hamlelerle değil, iç politikaya yönelik imzaladığı devrim niteliğindeki ezber bozan kararnamelerle ulusal düzeyde de bütün demokratik ve siyasi teamülleri yerle bir ediyor.

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İçeriden ve dışarıdan gelen eleştirilere zerre prim tanımayan Trump, yeni çıkışlarıylaise bizzat kendisi çakıyor.Önce başkentteki suç oranının ve evsizlerin sayısının oldukça fazla olduğuna işaret ederekgerektiğini söyledi.Sonra dahesabından New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını açıklayan Trump,ifadesini kullandı. Beyaz Saray'ın resmi X hesabı da bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını paylaştı.Şimdi herkesa saldırıyor. Demokrasinin ölümünden onu sorumlu tutuyor. Oysa. Asıl nedenülkelerine ve halklarına ihanetidir. Halkın iradesini istismar edip ülke kaynaklarınıÇünkü ülke çıkarları yerine çeşitli lobilerle elit grupların menfaatlerine göre stratejiler izleyen Batılı yönetici sınıflar, halkın demokratik egemenliğe olan inancını yok ediyor.

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aşıp son gelişmeler dışında biraz daha geriye giderek siyasi sınıfların yaptığı sistematik ihanetlere bakmak lazım. Bu ihanetler demokrasiyi zehirleyenher katmanda artırıyor.Kutuplaşmanın had safhada olduğu ülkelerden biri de ABD. Özellikle şirketlerin refahını önceleyenpolitikasının izlenmesinin büyüsünü tamamen bozmuş durumda.İnsanlar artıkyok. Kimse seçimlerin adil ve özgürolduğuna inanmıyor. Haklarını savunamıyor.Refahları ellerinden alınıyor.Özgürlüklerini koruyamıyor.Manipülasyon, çatışma ve bölünme artarkenedenlerdenhesap sorulamıyor.Bu çaresiz tablo karşısında önce sıradan Amerikalılar isyanlarınıdiyerek haykırdı. Şimdi de Trump halkın kendisine verdiği kurtarıcı sıfatınısözüyle dünyaya duyuruyor.Hâsılı kelam, rüzgâr eken Avrupalı ve Amerikalı siyasi sınıflar şimdi kaos ve fırtına biçiyor. Ne var ki Trump faktörüyle buBatılı demokrasileri birer birer kökünden biçecek gibi görünüyor.