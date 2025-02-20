Anadolu ülkesinden bir dünya devletine ve oradan da küresel medeniyete doğru yol alan Türkiye'nin önündeki en büyük sorun/ sal sömürgeci dış güçlerin 'ulus inşası/ nation building' projesidir. Bu hin proje çerçevesinde ülkemize dayatılan vesayete dayalı 'emperyal işgal ideolojisi'dir.

Bu ideoloji ortadan kalktığı zaman Türkiye'nin hızını yavaşlatan CHP muhalefeti, TÜSİAD'ın hadsizliği, terör sorunu veya ekonomik kuşatma gibi engeller de birer birer yok olacaktır. Türkiye artık bu hedefe tamamen kilitlenmiş durumda.

Devletimiz yaptığı hamlelerle bu sömürgeci işgal zihniyetini ve beslediği yerli odakları ortadan kaldırıyor. Aksi halde iç cepheyi güçlendirmek zorlaşacaktır. Zira yeni bir dünyanın kurulduğu bu kritik aşamada bir yüzyılı daha kaybetme lüksümüz yok.

Ufukta köklü bir 'zihni mıntıka temizliği' görünüyor. Başta medya, akademi ve sermaye kesimi olmak üzere vesayet bataklığında boy veren bütün kurum ve kuruluşlar 'vesayetten uzağa ve temize çekilmeli...'

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Zira hiçbir bağımsız ülke kendi topraklarındaseyirci kalamaz. Unutmayalım ki vesayet ideolojisi bin bir suratlıdır. Sadece muhalefetin içinde yuvalanmaz." deyipgeçiştirmek kolaycılık olur. Vesayet ideolojisisistemin her katmanına nüfuzetmeye çalışır. İşini şansa bırakmaz.Hiç ummadığınız yerden uç verir. Haliyle emperyal güçlerin ülkemize yönelik kirli projelerinin sadece terör örgütlerinden ibaret olduğunu sanmak safdillik olur.ise devletin gücünü, imkân ve makamlarını kullanıp memleketin barış ve istikrarını dinamitleyenlerdir.Bunlar halka, değerlerine ve bazı kesimlerin hak taleplerine hemen kılıç çekerler.en doğal hak taleplerini bile terörize edip mağdurları teröristleştirirler. Bu jakoben zihniyete fırsat vermemek lazım.Çünkü çarpık vesayetçi zihniyet sahipleri kültürel, tarihi, mezhebi, etnik ve diğer sosyo-ekonomik toplumsal zenginliklerimizi dahi bir

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Vesayetçiler inşa yerine yıkımı, istikrar yerine kaosu hedefler. Örneğinbazı sorunları olan ve bu sorunları çözülmesi gereken vatandaşlar diye algılayamazlar. Bunun yerine doğrudan bu kesimleri ve varlıklarınıolarak görürler. Paradoksal görünse de bu ülkede Kürt veya Alevi sorunu yoktur. Çünkü asıl mesele bunları birer sorun olarak görenVesayetçinin zihni böyle kodlanmıştır. Bu işgalci anlayışın Yeni Türkiye'de en nefret ettiği şey de haliylealanındaki ilerlemelerdir. Sayın Erdoğan'ın dünkü AK Parti toplantısında yeniden hatırlattığı gibi "terörü ve şiddeti övmediği, hakaret içermediği, vesayet girişimlerine davetiye çıkarmadığı müddetçeişte bu zihniyetin en büyük kâbusudur.Fakat sıkıştıkça daha da saldırganlaşıyorlar. Oysa bu millet, 23 yıl önce gerçekleştirdiğiile ülkemize dayatılan 'adı altındaki emperyalist projeyi tuzla buz edip tarihe gömdü.yeni bir paradigma yürürlükte.İşgalcilerin dayattığı 'vesayetçiulus-devlet' yerine artıkyakışır 'projesi hayata geçiyor.Dolayısıylavesayetçilerin son çırpınışlarıolarak görmek lazım.