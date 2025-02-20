Video Haber Bercan Tutar | Vesayetçilerin son çırpınışları
Bercan Tutar | Vesayetçilerin son çırpınışları

Bercan Tutar | Vesayetçilerin son çırpınışları

20.02.2025 | 15:47

Bercan Tutar'ın 20.02.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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