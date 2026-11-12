Video Haber Bakan Kacır COP31 Zirvesi'nde A Haber'e konuştu
Bakan Kacır COP31 Zirvesi'nde A Haber'e konuştu

Bakan Kacır COP31 Zirvesi'nde A Haber'e konuştu

12 Kasım 2026 19:17

COP31 Zirvesi kapsamında Antalya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kacır COP31 Zirvesi’nde A Haber’e konuştu 05:08
Bakan Kacır COP31 Zirvesi'nde A Haber'e konuştu 12.11.2026 | 19:17
Bakan Memişoğlu COP31 Zirvesi’nde A Haber’e konuştu 01:22
Bakan Memişoğlu COP31 Zirvesi'nde A Haber'e konuştu 12.11.2026 | 19:09
Bakan Bolat COP31 Zirvesi’nde A Haber’e konuştu 04:47
Bakan Bolat COP31 Zirvesi'nde A Haber'e konuştu 12.11.2026 | 19:03
Son Dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu: Yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal yakalandı! | Video 00:41
Son Dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu: Yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal yakalandı! | Video 12.11.2026 | 13:15
Bakan Tekin’den YENİ Partili Bakırlıoğlu’na tepki: Sana bir tavsiyem var, şovu dışarda yap | Video 00:34
Bakan Tekin'den YENİ Partili Bakırlıoğlu'na tepki: "Sana bir tavsiyem var, şovu dışarda yap" | Video 12.11.2026 | 12:42
Bakan Kurum’dan ‘Konuşmamız Lazım’ filmi paylaşımı | Video 02:23
Bakan Kurum'dan ‘Konuşmamız Lazım' filmi paylaşımı | Video 12.11.2026 | 11:19
Başkan Erdoğan: ’Gazze’de masum çocuklar hayatta kalma mücadelesi veriyor’ | Video 27:11
Başkan Erdoğan: 'Gazze'de masum çocuklar hayatta kalma mücadelesi veriyor' | Video 11.11.2026 | 14:25
BM Genel Sekreteri Guterres, COP31 Zirvesi’nde dünyaya seslendi: İklim krizini durdurmak zorundayız | Video 13:19
BM Genel Sekreteri Guterres, COP31 Zirvesi'nde dünyaya seslendi: "İklim krizini durdurmak zorundayız" | Video 11.11.2026 | 13:11
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile fidan dikimi gerçekleştirdi | Video 02:45
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile fidan dikimi gerçekleştirdi | Video 11.11.2026 | 12:50
14 ilde siber suç operasyonu; 112 şüpheli yakalandı | Video 00:58
14 ilde siber suç operasyonu; 112 şüpheli yakalandı | Video 11.11.2026 | 11:11
Başkan Erdoğan: Milli iradenin önündeki engelleri bertaraf ettik | Video 14:41
Başkan Erdoğan: "Milli iradenin önündeki engelleri bertaraf ettik" | Video 10.11.2026 | 12:52
Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü: Başkan Erdoğan ve Devlet erkanı Anıtkabir’de | Video 25:30
Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü: Başkan Erdoğan ve Devlet erkanı Anıtkabir'de | Video 10.11.2026 | 09:35
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 28:52
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 09.11.2026 | 19:48
Başkan Erdoğan’dan 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 21:38
Başkan Erdoğan'dan 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 09.11.2026 | 15:02
Bakan Kurum, COP31 açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video 17:02
Bakan Kurum, COP31 açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video 09.11.2026 | 14:05
Başkan Erdoğan: ’Türkiye Azerbaycan birbirine kopmaz bağla bağlı’ | Video 19:08
Başkan Erdoğan: 'Türkiye Azerbaycan birbirine kopmaz bağla bağlı' | Video 09.11.2026 | 13:45
Ankara Ulus’ta İçişleri Bakanı Çiftçi dönüşüm projelerini yerinde inceledi | Video 02:08
Ankara Ulus’ta İçişleri Bakanı Çiftçi dönüşüm projelerini yerinde inceledi | Video 08.11.2026 | 13:36
Başkan Erdoğan Azerbaycan’da! | Video 03:35
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! | Video 08.11.2026 | 13:21
Van’da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, 5 yaralı 01:02
Van'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, 5 yaralı 07.11.2026 | 20:48
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti’den istifa etti! | Video 02:43
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti’den istifa etti! | Video 07.11.2026 | 17:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA