Bakan Kacır COP31 Zirvesi'nde A Haber'e konuştu
12 Kasım 2026 19:17
COP31 Zirvesi kapsamında Antalya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.
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