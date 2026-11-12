Bakan Tekin'den YENİ Partili Bakırlıoğlu'na tepki: "Sana bir tavsiyem var, şovu dışarda yap" | Video

12 Kasım 2026 12:57

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda elini sıkmayarak kendisine tepki gösteren YENİ Partili milletvekiline "Şovu dışarda yap. Benim sana bir tavsiyem var. Aşık Düçari'nin ‘İncidir' sözünü oku" dedi.