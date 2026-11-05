Video Haber Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katil Eskişehir'de yakalandı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katil Eskişehir'de yakalandı

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katil Eskişehir'de yakalandı

05 Kasım 2026 21:15

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katil Eskişehir'de yakalandı

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