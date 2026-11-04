Eski CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Örs, hadsiz sözlerle imam hatipleri hedef aldı: "Keşke hiçbiri açılmasaydı" | Video
04 Kasım 2026 12:38
CHP'den istifa ederek Arnavutköy Belediye Meclisi'nde bağımsız üye olan Ayhan Örs, imam hatip okullarını ve öğrencilerini hedef aldı. Okulların kapalı kalması gerektiğini savunan Örs'e diğer meclis üyeleri tepki gösterdi. İşte Ayhan Örs'ün tepki çeken o hadsiz sözleri!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:19
Altın fiyatları sert yükseldi! İslam Memiş'ten ilk açıklama geldi | Video 04.11.2026 | 12:25
00:27
08:36
19:03
39:20
23:28
Başkan Erdoğan Güney Kore'de resmi törenle karşılandı! | Video 03.11.2026 | 10:10
00:45
Başkan Erdoğan, Aliyev ve Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü tebrik etti 02.11.2026 | 19:38
00:56
Osmaniye’de kamyonet ile otomobilin karıştığı ölümlü kaza kamerada 01.11.2026 | 18:31
38:10
11:07
07:30
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.10.2026 | 19:51
17:39
Türk Devletleri Medeniyet Parkı Açılıyor | Video 29.10.2026 | 16:59
00:29
01:26
15:38
04:47
Başkan Erdoğan'dan anlamlı 29 Ekim mesajı! | Video 29.10.2026 | 09:31
00:59
AK Parti'den Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına özel videolu mesaj! 29.10.2026 | 09:27
02:29
Bilal Erdoğan: "Toprağından beslenen bir nesil yetiştiriyoruz" | Video 28.10.2026 | 10:55
02:53
Emekli maaşlarında yeni düzenleme! AK Parti kaynakları açıkladı 27.10.2026 | 19:14
02:44
Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek | Video 27.10.2026 | 13:30