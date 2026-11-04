Eski CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Örs, hadsiz sözlerle imam hatipleri hedef aldı: "Keşke hiçbiri açılmasaydı" | Video

04 Kasım 2026 12:38

CHP'den istifa ederek Arnavutköy Belediye Meclisi'nde bağımsız üye olan Ayhan Örs, imam hatip okullarını ve öğrencilerini hedef aldı. Okulların kapalı kalması gerektiğini savunan Örs'e diğer meclis üyeleri tepki gösterdi. İşte Ayhan Örs'ün tepki çeken o hadsiz sözleri!