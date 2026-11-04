Estetik operasyon geçiren Nagihan Karadere basının karşısına çıktı! İşte son hali!

04 Kasım 2026 00:21

Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere, yarışmanın final yapmasının ardından bir kez daha bıçak altına yatmıştı. Estetik operasyon geçiren Nagihan Karadere, bugün bir tiyatronun galasına katıldı. Ünlü isim, geçirdiği estetik sonrası ilk kez basının karşısına çıktı. İşte Nagihan Karadere’nin son hali!