Derya Uluğ, nişanlısı Asil Gök'ün doğum gününü böyle kutladı | Video

02 Kasım 2026 10:30

Uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdüren ve nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, nişanlısı Asil Gök’ün yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. "Müstakbel eşim" diyerek seslendiği romantik mesajla dikkat çeken güzel şarkıcının o sözleri kısa sürede binlerce beğeni topladı.