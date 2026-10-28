Emre Altuğ'dan özel hayat açıklaması! "Ayrılık, alışılması zor bir süreç ama Çağla ile çocuklarımızı düşünmeyi başardık" | Video
28 Ekim 2026 11:45
Emre Altuğ, A Para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programında özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
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