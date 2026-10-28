Beyoğlu'nda metruk bina çöktü! Ufuk Özkan'ın kardeşi böyle isyan etti: "Deprem oluyor sandık" | Video
28 Ekim 2026 11:55
Beyoğlu'nda gece saatlerinde meydana gelen bina çökmesi, mahalle sakinlerine ve bölgede yaşayanlara adeta deprem korkusu yaşattı. 5 katlı metruk binanın büyük bir gürültüyle yerle bir olması üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu olaydan etkilenenlerden biri olan Umut Özkan, sosyal medya hesabından o anları paylaştı.
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