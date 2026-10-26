Esra Erol'dan 'Var Mısın Yok Musun'la ilgili samimi itiraf! | Video

26 Ekim 2026 09:36

Atv ekranlarında iki farklı projeyle izleyiciyle buluşan başarılı sunucu Esra Erol, önceki akşam katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Esra Erol'da" ve "Var Mısın Yok Musun" programlarını aynı anda yürütmenin kendisi için çok özel bir yolculuk olduğunu belirten Erol, aynı zamanda samimi bir itirafta da bulundu.