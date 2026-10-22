Fransa yangın yerine döndü! | Video

22 Ekim 2026 09:33

Türkiye'ye her fırsatta 'demokrasi' ve 'insan hakları' karnesi düzenleyen Fransa, bugün kendi sokaklarında kontrolden çıkan toplumsal patlamayla yüzleşiyor. Kentler alevler içindeyken Cumhurbaşkanı Macron'un konser salonundaki görüntüsü, kamuoyunda çifte standart eleştirilerini ve 'Bastille' benzetmelerini beraberinde getirdi. Konunun ayrıntılarını Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşesinde kaleme aldı.