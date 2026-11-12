GOL İZLE | Türkiye 1-0 Belçika (Arda Güler)
12 Kasım 2026 20:34
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Belçika ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı, Belçika karşısında Arda Güler'in 20. dakikada frikikten attığı golle 1-0 öne geçti.
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