MAÇ ÖZETİ İZLE | Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947

29 Ekim 2026 22:17

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kasımpaşa ile Çorluspor 1947 kozlarını paylaştı. Mavi beyazlı ekip mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve kupada üst tura adını yazdıran taraf oldu. İşte maçın özeti...