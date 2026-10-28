Hayat Bilgisi’nin Barbie’si 10 yıl sonra imajını yenilemişti! İpek Erdem: Herkes beğenince…

28 Ekim 2026 21:57

Hayat Bilgisi’nde Barbie Gamze karakterine hayat veren ünlü oyuncu İpek Erdem, yeni bir proje için saçlarının rengini değiştirmişti. İpek Erdem, bugün bir tiyatro oyunu izlemek üzere geldi ve burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İpek Erdem, yeni imajıyla ilgili sorulara içtenlikle cevap verdi.