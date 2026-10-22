Kardeşi Selçuk Tektaş’ı andı! Alişan’dan duygulandıran paylaşım: Seni özlediğimde…
22 Ekim 2026 18:58
Ünlü şarkıcı Alişan, bugün yaptığı paylaşımla hayranlarını hüzne boğdu. Alişan, 2021 yılında hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ı andı. Türkü söyleyen ünlü şarkıcı, hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı. İşte Alişan’ın o paylaşımı!
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