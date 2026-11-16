GOL İZLE | Fransa 1-0 Türkiye (Emirhan Topçu K.K.)
16 Kasım 2026 00:00
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. maçında Fransa, Türkiye ile karşı karşıya geliyor. Fransa, Emirhan Topçu'nun 49. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
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