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GOL İZLE | Fransa 1-0 Türkiye (Emirhan Topçu K.K.)

GOL İZLE | Fransa 1-0 Türkiye (Emirhan Topçu K.K.)

16 Kasım 2026 00:00

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. maçında Fransa, Türkiye ile karşı karşıya geliyor. Fransa, Emirhan Topçu'nun 49. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

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