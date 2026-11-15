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TIKLA İZLE | İsmail Yüksek net fırsatı değerlendiremedi!

TIKLA İZLE | İsmail Yüksek net fırsatı değerlendiremedi!

15 Kasım 2026 23:37

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un son haftasında A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya konuk oluyor. A Milli Futbol Takımı'nda İsmail Yüksek, ilk yarıda net pozisyonda Mike Maignan'ı geçemedi. İşte o anlar...

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